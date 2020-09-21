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В микрошортах и лифе: Надя Дорофеева разгорячила сеть жарким фото из Турции

Автор: Lite

Певица опубликовала фото с отдыха в Турции

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отправилась на отдых в Турцию. К слову, в этом году многие украинские звезды из-за карантина облюбовали именно эту страну. Так, певица делится снимками с курорта, а некоторые из них весьма горячие, ведь Надя демонстрирует стройную фигуру во всей красе. Так, певица опубликовала в Instagram фото в купальнике и коротких джинсовых шортах.

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Надя надела широкополую плетеную шляпу с разноцветными кисточками-завязками с аппетитом ест мороженое в шоколаде. Снимок оценила Леся Никитюк, которая буквально на днях сама вернулась из Турции – она оставила смайлы-сердечки. Поклонники решили не оставаться в стороне тоже.

  • С такой фигурой можно смело идти за Оскаром
  • Милая такая
  • Кайф
  • Огонь
  • Такая клевая
  • Надежда, вы прекрасны
  • Секси, просто бомба
  • Надя, ви модель, не говорю о чувстве стиля оно у вас есть!
  • Оу оу оу какая фигуристая красоточка
  • Куколка

В сторис Надя показала фото в просторном костюме с рубашкой и широкими штанами. Она сиди у бассейна, опустив голову. "Отпуск заканчивается. Грущу", - подписала кадр артистка.

Надя Дорофеева отлично отдохнула с мужем и друзьями в Турции (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пикантном купальнике научила эффектно позировать в кадре.

К слову, Надя Дорофеева показала свой повседневный макияж и рассказала о его особенностях.

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Новости Украины Надя Дорофеева