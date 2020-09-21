У мікрошортах і ліфі: Надя Дорофєєва разпалила мережу жарким фото з Туреччини

Співачка опублікувала фото з відпочинку в Туреччині
Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями вирушила на відпочинок у Туреччину. До речі, в цьому році багато українських зірок через карантин облюбували саме цю країну. Так, співачка ділиться знімками з курорту, а деякі з них досить гарячі, адже Надя демонструє струнку фігуру у всій красі. Так, співачка опублікувала в Instagram фото в купальнику і коротких джинсових шортах.
Надя наділу крислатого плетений капелюх з різнокольоровими китицями-зав'язками з апетитом їсть морозиво в шоколаді. Знімок оцінила Леся Нікітюк, яка буквально днями сама повернулася з Туреччини – вона залишила смайли-сердечка. Шанувальники вирішили не залишатися осторонь теж.
У сторіс Надя показала фото в просторому костюмі з сорочкою і широкими штанами. Вона сиди біля басейну, опустивши голову. "Відпустка закінчується. Сумую", - підписала кадр артистка.
Надя Дорофєєва відмінно відпочила з чоловіком та друзями в Туреччині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в пікантному купальнику навчила ефектно позувати в кадрі.
До речі, Надя Дорофєєва показала свій повсякденний макіяж і розповіла про його особливості.