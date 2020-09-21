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У мікрошортах і ліфі: Надя Дорофєєва разпалила мережу жарким фото з Туреччини

Автор: Lite

Співачка опублікувала фото з відпочинку в Туреччині

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями вирушила на відпочинок у Туреччину. До речі, в цьому році багато українських зірок через карантин облюбували саме цю країну. Так, співачка ділиться знімками з курорту, а деякі з них досить гарячі, адже Надя демонструє струнку фігуру у всій красі. Так, співачка опублікувала в Instagram фото в купальнику і коротких джинсових шортах.

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Надя наділу крислатого плетений капелюх з різнокольоровими китицями-зав'язками з апетитом їсть морозиво в шоколаді. Знімок оцінила Леся Нікітюк, яка буквально днями сама повернулася з Туреччини – вона залишила смайли-сердечка. Шанувальники вирішили не залишатися осторонь теж.

  • З такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром
  • Така мила
  • Кайф
  • Вогонь
  • Така кльова
  • Надія, ви прекрасні
  • Сексі, просто бомба
  • Надя, ви модель, не говорю про почуття стилю вона у вас є!
  • Оу Оу оу яка фігуриста красоточка
  • Лялечка

У сторіс Надя показала фото в просторому костюмі з сорочкою і широкими штанами. Вона сиди біля басейну, опустивши голову. "Відпустка закінчується. Сумую", - підписала кадр артистка.

Надя Дорофєєва відмінно відпочила з чоловіком та друзями в Туреччині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в пікантному купальнику навчила ефектно позувати в кадрі.

До речі, Надя Дорофєєва показала свій повсякденний макіяж і розповіла про його особливості.

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Новини України Надя Дорофеєва