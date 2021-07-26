В микротопе и купальнике: жена Павлика продемонстрировала формы через 1,5 месяца после родов

Так, Екатерина позировала в различных образах – повседневных, уютных, кэжуальных и подходящих для молодой мамы на любые случаи жизни: тельняшке и объемных комфортных шортах, кокетливом топе со шнуровкой на груди и трендовой короткой джинсовой куртке, а также джинсах прямого кроя с завышеной линией талии и ассиметричной застежкой, самом модном элементе летнего гардероба 2021 – костюме цвета фуксии свободного кроя.

Пользователи сети смогли рассмотреть фигуру молодой мамы и оценить результаты похудения после появления на свет малыша.

"Быстро сбросила. Молодец!" - отреагировала одна из подписчиц жены артиста. "Мне еще работать и работать", - самокритично уточнила Екатерина.

Она также опубликовала в разделе "сторис" фото и видео в купальнике, показав свои формы на камеру. Екатеринна отдыхает в шезлонге с чашкой напитка в руках и наслаждается солнечным днем.

Екатерина показала формы в купальнике (instagram.com/repyahovakate)