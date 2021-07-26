RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У мікротопі і купальнику: дружина Павліка продемонструвала форми через 1,5 місяці після пологів

Автор: Ольвія Агаркова

Катерина Репяхова разом з синочком Мішею вирушила в першу серйознау подорож малюка - разом з мамою і чоловіком Віктором Павліком вона поїхала на Закарпаття, де у артиста були заплановані гастролі. Так, Катерина насолоджувалася прекрасними пейзажами і багато часу проводила на свіжому повітрі, правда, синочок не давав мамі виспатися, але відпочинок це не зіпсувало.

Попутно дружина співака показала в instagram парад своїх нових образів і засвітила фігуру через 1,5 місяці після пологів.

Так, Катерина позувала в різних образах – повсякденних, затишних, кежуальних і придатних для молодої мами на будь-які випадки життя: тільняшці і об'ємних комфортних шортах, кокетливому топі зі шнурівкою на грудях і трендовій короткій джинсовій куртці, а також джинсах прямого крою із завищеною лінією талії і асиметричною застібкою, наймоднішому елементі літнього гардеробу 2021-костюмі кольору фуксії вільного крою.

Користувачі мережі розглядали фігуру молодої мами і оцінити результати схуднення після появи на світ малюка.

"Швидко скинула. Молодець!"- відреагувала одна з підписниць дружини артиста. "Мені ще працювати і працювати", - самокритично уточнила Катерина.

Вона також опублікувала в розділі "сторіс" фото і відео в купальнику, показавши свої форми на камеру. Катерина відпочиває в шезлонгу з чашкою напою в руках і насолоджується сонячним днем.

Катерина показала форми в купальнику (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік зворушив душевним фото з маленьким синочком на руках.

Читайте LITE в Google News
Екатерина РепяховаВиктор Павлик