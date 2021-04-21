В микротопе и латексных лосинах: горячая именниница Дорофеева восхитила дерзким фото

Надя сидит на туалетном столике у зеркала с подсветкой. На ней – сверкающий эффектный черный ансамбль: крохотный топ без бретелей и лаексные лосины. Она дополнила дерзкий образ длинными лаковыми перчатками. Именно в таком образе Надя появилась на полуфинале Голоса країни и спели трио вместе с участниками своей команды – Сергеем Лазановским и Ильей Николаенко.

"Ну, приветики", – кокетливо поздоровалась с поклонниками именинница.

Надя поделилась жарким фото из гримерки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ого!" – написал муж певицы Владимир Дантес. На своей странице он показал завораживающее видео жены под водопадом и оставил трогательную подпись: "С днем рождения, моя любовь". "Котя", – ответила растроганная Надя.

Поклонники стали наперебой поздравлять звезду с праздником и оставлять для нее теплые пожелания и комплименты.