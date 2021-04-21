У мікротопі і латексних лосинах: гаряча іменниниця Дорофєєва захопила зухвалим фото

Надя сидить на туалетному столику біля дзеркала з підсвічуванням. На ній-блискучий ефектний чорний ансамбль: крихітний топ без бретелей і лаексні лосини. Вона доповнила зухвалий образ довгими лаковими рукавичками. Саме в такому образі Надя з'явилася на півфіналі Голосу країни і заспівали тріо разом з учасниками своєї команди - Сергієм Лазановським та Іллею Ніколаєнко.

"Ну, привітики", - кокетливо привіталася з шанувальниками іменинниця.

Надя поділилася спекотним фото з гримерки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

" Ого!"- написав чоловік співачки Володимир Дантес. На своїй сторінці він показав чарівне відео дружини під водоспадом і залишив зворушливий підпис: "З днем народження, моя любов". "Котя" – - відповіла розчулена Надя.

Шанувальники стали навперебій вітати зірку зі святом і залишати для неї теплі побажання і компліменти.