В микротопе и шортиках: Дорофеева засветила упругие ягодицы и раскрыла причину внезапного счастья

Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно отметили юбилей отношений – паре исполнилось 10 лет! По такому значительному поводу артист презентовал клип-признание любимой жене, где показал уникальные кадры из семейного архива и даже одно эксклюзиное видео, которое ему пришлось в свое время выкупить у папарацци. Теперь пару ждет приятное времяпровождение – вова и Надя отправляются в отпуск!

На личной странице в Instagram певица заспостила целую серию счастливых фото в одновременно удобном и соблазнительном летнем луке.

Звезда решила отразить в своем образе сразу несколько модных трендов. Она надела крошечный белый топ, короткие джинсовые светлые шорты с высокой посадкой, которые позволили артистке похвастаться упругими ягодицами, набросила легкую белую свободную рубашку и доверишила дорожный образ белыми кроссовками и вместительной стеганной сумочкой. Надя Дорофеева показала соблазнительный дорожный образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva) "На низком старте в отпуск", - сообщила взволнованная предвкушением путешествия Надя. В комментариях поклонники восхитились стройной длинноногой красоткой, которую давно считают своей иконой стиля. Слишком красивая

Прекрасная

Невероятно красивая

Шикарная

Hot

Классная

Летний вайб

Нереально красивая

Очень горячо

У тебя фигурка просто огонь

Какие ножки, какая красивая!