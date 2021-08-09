В микротопе и шортиках: Дорофеева засветила упругие ягодицы и раскрыла причину внезапного счастья
Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно отметили юбилей отношений – паре исполнилось 10 лет! По такому значительному поводу артист презентовал клип-признание любимой жене, где показал уникальные кадры из семейного архива и даже одно эксклюзиное видео, которое ему пришлось в свое время выкупить у папарацци. Теперь пару ждет приятное времяпровождение – вова и Надя отправляются в отпуск!
На личной странице в Instagram певица заспостила целую серию счастливых фото в одновременно удобном и соблазнительном летнем луке.
Звезда решила отразить в своем образе сразу несколько модных трендов. Она надела крошечный белый топ, короткие джинсовые светлые шорты с высокой посадкой, которые позволили артистке похвастаться упругими ягодицами, набросила легкую белую свободную рубашку и доверишила дорожный образ белыми кроссовками и вместительной стеганной сумочкой.
Надя Дорофеева показала соблазнительный дорожный образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"На низком старте в отпуск", - сообщила взволнованная предвкушением путешествия Надя.
В комментариях поклонники восхитились стройной длинноногой красоткой, которую давно считают своей иконой стиля.
- Слишком красивая
- Прекрасная
- Невероятно красивая
- Шикарная
- Hot
- Классная
- Летний вайб
- Нереально красивая
- Очень горячо
- У тебя фигурка просто огонь
- Какие ножки, какая красивая!
Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала, как проводит время в туре. Она поделилась закулисным видео, на котором можно увидеть концертные будни певицы.