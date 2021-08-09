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В микротопе и шортиках: Дорофеева засветила упругие ягодицы и раскрыла причину внезапного счастья

Автор: Styler

Надя Дорофеева и Владимир Дантес недавно отметили юбилей отношений – паре исполнилось 10 лет! По такому значительному поводу артист презентовал клип-признание любимой жене, где показал уникальные кадры из семейного архива и даже одно эксклюзиное видео, которое ему пришлось в свое время выкупить у папарацци. Теперь пару ждет приятное времяпровождение – вова и Надя отправляются в отпуск!

На личной странице в Instagram певица заспостила целую серию счастливых фото в одновременно удобном и соблазнительном летнем луке.

Звезда решила отразить в своем образе сразу несколько модных трендов. Она надела крошечный белый топ, короткие джинсовые светлые шорты с высокой посадкой, которые позволили артистке похвастаться упругими ягодицами, набросила легкую белую свободную рубашку и доверишила дорожный образ белыми кроссовками и вместительной стеганной сумочкой.

Надя Дорофеева показала соблазнительный дорожный образ (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"На низком старте в отпуск", - сообщила взволнованная предвкушением путешествия Надя.

В комментариях поклонники восхитились стройной длинноногой красоткой, которую давно считают своей иконой стиля.

  • Слишком красивая
  • Прекрасная
  • Невероятно красивая
  • Шикарная
  • Hot
  • Классная
  • Летний вайб
  • Нереально красивая
  • Очень горячо
  • У тебя фигурка просто огонь
  • Какие ножки, какая красивая!

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала, как проводит время в туре. Она поделилась закулисным видео, на котором можно увидеть концертные будни певицы.

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Надя Дорофеева