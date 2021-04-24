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Как же мило! Анастасия Приходько без макияжа очаровала family look с малышом

Автор: Lite

Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом - напомним, что беременность певица скрывала и рассказала о ребенке после его рождения. Артистка поделилась трогательными кадрами с новорожденным и пожаловалась на трудную "работу мамы".

Милые домашние фото Приходько опубликовала в своем Instagram.

Звезда позировала в уютном белом худи и без макияжа, держа малыша на руках и нежно прижимая его к себе. Ребенок одет в забавный белый костюмчик с ушками на капюшоне и запечатлен спиной к камере - Анастасия пока что не показывает его лицо.

Отметим, что певица до сих пор также не раскрыла пол ребенка.

Анастасия Приходько показала нежные фото с новорожденным третьим ребенком (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Оооох и ночка. Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно с младенцами, шлю приветы. Ну, а на сегодня у нас фемили-лук. Как вам?" - написала под кадрами Приходько.

Поклонники принялись комментировать очаровательные фото многодетной мамы.

  • Какие милашки. Ох, как я переживаю, что не справлюсь, скоро дай Бог тоже стану мамой и так волнительно
  • Як я вас розумію. Терпіння вам
  • Ви дуже гарні
  • Милота
  • Как мило, и не надышаться малышом
  • Нежность
  • Так мило и трогательно, класс
  • Заюлька манюня

Напомним, ранее Анастасия Приходько заявила о возвращении на сцену и сделала признание об украинском языке.

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