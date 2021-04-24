Як же мило! Анастасія Приходько без макіяжу зачарувала family look з малюком

Зірка позувала в затишному білому худі і без макіяжу, тримаючи малюка на руках і ніжно притискаючи його до себе. Дитина одягнена в кумедний білий костюмчик з вушками на капюшоні і зображена спиною до камери - Анастасія поки що не показує його обличчя.

Відзначимо, що співачка досі також не розкрила стать дитини.

Анастасія Приходько показала ніжні фото з новонародженою третьою дитиною (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Оооох і нічка. Робота мамою 24\7 найважливіша в світі, хоча і нелегка. Всім матусям, особливо з немовлятами, шлю вітання. Ну, а на сьогодні у нас фемілі-лук. Як вам?"- написала під кадрами Приходько.

Шанувальники почали коментувати чарівні фото багатодітної мами.