Такие милые: Никита Добрынин показал подросшего сына на нежном семейном фото
Бывший герой шоу "Холостяк", телеведущий Никита Добрынин очаровал сеть милым семейным фото с женой Дашей Квитковой и маленьким сыном Львом.
Трогательным снимком шоумен поделился в Instagram.
На фото Квиткова в теплом белом платье сидит с ногами на диване, держа на руках 5-месячного сыночка и нежно улыбаясь ему.
Добрынин же присел на спинку дивана и с любовью смотрит на свою семью. На ведущем - джинсы и бежевый свитер.
"F for family", - коротко подписал кадр Никита.
Даша Квиткова и Никита Добрынин показали 5-месячного сына Льва (фото: instagram.com/kvittkova)
Пользователи сети оставили паре много теплых слов в комментариях, отмечая, как уже подрос их сынок.
- Солодкі такі
- Вы прекрасная семья. С наступающим вас новым годом. Пусть в вашей семье всегда будет гармония, поддержка, море любви, нежности, страсти
- Такие хорошие
- На вас приятно смотреть вы, прекрасная пара
- Супер, чудова і щаслива сім'я
- Які ви гарні.
- Копия Даши
- Какие милые
- Какие прекрасные
- Ооооо…какие вы большие уже
- Какие же вы нежные
- Прекрасная милая семья
Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова решили не прекращать путешествовать и уже слетали с маленьким сыном в Париж.