Он такой милый! Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо единственного сына

Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в 2017-м году. Модель родила своему возлюбленному Джейсону Стетхэму сына Джека Оскара. Пара оказалась весьма скрытной, так ни разу толком и не показав лицо малыша. Ребенок часто появляется в блоге мамы снятым со спины или отвернутым. И вот наконец молодая мама решила продемонстрировать миру сына во всей красе.

Джек - копия мамы (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи запостила очередное милое и стильное фото, на котором главным героем стал Джек. Ребенок сидит на диване, практически "утонув" в огромной куртке. Из капюшона выглядывают только огромные глаза, который с интересом наблюдает за мамой. Внешне ребенок весьма похож на саму модель, как не раз отмечали пользователи сети.

Малыш обожает стильные наряды (фото: instagram.com/rosiehw)

"Счастливого понедельника!", - написала Роузи. В ответ мама и ее ребенок получили массу комплиментов: "Как же это мило", "С нетерпением жду возможности позаимствовать его куртку, пока он не вырастет в ней", "Блестяще", "Заставил меня улыбнуться. Не заметил глаз", "Очаровательный", "Он такой милый, Роузи"…

Напомним, ранее Хантингтон-Уайтли рассказывала фанатам, что Джек растет очень любвеобильным и уже даже нашел себе девушку.