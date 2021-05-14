В мини и на шпильках: Деми Мур восхитила красотой на горячем фото из молодости

Деми Мур показала новое архивное фото, на котором позирует на обложке глянца в мини-платье.
Актриса выглядит просто роскошно, чем заворожила фанатов.
58-летняя Деми Мур продемонстрировала, какой красивой была в молодости. Актриса позирует на обложке известного глянцевого журнала InStyle в черном платье с цветочной аппликацией. Дополняют картину босоножки на высоких каблуках, а также стильная короткая стрижка.
Стройная и соблазнительная фигура экс-супруги Брюса Уиллиса заставила сеть писать волнительные комментарии. "Вау", "Прекрасна", "Это что-то", "Супермилая, откуда у тебя это платье?", "У меня до сих пор есть этот журнал", "Ты и сейчас так же красива", "Ты не меняешься", "Ты очень красивая", "Самая красивая на планете", - не останавливается поток комплиментов.
Ранее мы писали, что Деми Мур порадовала сеть отличной новостью. Ее 27-летняя дочь выходит замуж за своего возлюбленного. Счастливая мама показала семейную видеовстречу, где пара огласила свое решение и продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом. Это надо видеть!