RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У міні і на шпильках: Демі Мур захопила красою на гарячому фото з молодості

Автор: Lite

Демі Мур показала нове архівне фото, на якому позує на обкладинці глянцю в міні-сукні.

Актриса виглядає просто розкішно, чим заворожила фанатів.

58-річна Демі Мур продемонструвала, якою красивою була в молодості. Актриса позує на обкладинці відомого глянцевого журналу InStyle в чорній сукні з квітковою аплікацією. Доповнюють картину босоніжки на високих підборах, а також стильна коротка стрижка.

Демі Мур в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Струнка і спокуслива фігура екс-дружини Брюса Уілліса змусила мережу писати хвилюючі коментарі. "Вау", "Прекрасна", "Це щось", "Супермила, звідки у тебе це плаття?", "У мене досі є цей журнал", "Ти і зараз так само красива", "Ти не змінюєшся", "Ти дуже красива", "Найкрасивіша на планеті", - не зупиняється потік компліментів.

Раніше ми писали, що Демі Мур порадувала мережу відмінною новиною. Її 27-річна дочка виходить заміж за свого коханого. Щаслива мама показала сімейну відеозустрічку, де пара оголосила своє рішення і продемонструвала кільце з великим діамантом. Це треба бачити!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Деми МурБрюс Уиллисактерактрисамодафигура