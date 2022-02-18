UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудская актриса Эмбер Херд, о которой мир в последние годы слышал чаще всего из-за ее скандальных отношений с Илоном Маском и с Джонни Деппом, теперь не так часто радует поклонников новостями.

То, что у актрисы появилась дочь от суррогатной матери, стало известно еще в прошлом году. Но, тем не менее, актриса не спешит делиться фото малышки.

На днях Эмбер наконец-то порадовала фанатов долгожданным снимком: актриса показала дочку в своем Instagarm.

Правда, лица подросшей дочери актрисы, Уны Пейдж, все равно рассмотреть не удастся, видно только, что малышка - светловолосая, как и ее мама. Эмбер показала дочь со спины и подписала: "Мини-я".

После громких скандалов и судебных процессов от Эмбер мало что слышно (фото: instagram.com/amberheard)

Раньше мы писали, что Моника Беллуччи украсила обложку Schön! и призналась в любви итальянской актрисе.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес