Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Голлівудська актриса Ембер Херд, про яку світ в останні роки чув найчастіше через її скандальні стосунки з Ілоном Маском і з Джонні Деппом, тепер не так часто радує шанувальників новинами.
Те, що у актриси з'явилася дочка від сурогатної матері, стало відомо ще в минулому році. Але, тим не менш, актриса не поспішає ділитися фото малятка.
Днями Ембер нарешті порадувала фанатів довгоочікуваним знімком: актриса показала дочку в своєму Instagarm.
Правда, лиця підрослої доньки Уни Пейдж, все одно розглянути не вдасться, видно тільки, що дівчинка світловолоса, як і її мама. Ембер показала дочку зі спини і підписала: "Міні-я".
Після гучних скандалів і судових процесів від Ембер мало що чутно (фото: instagram.com/amberheard)
Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі.