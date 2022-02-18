Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Голлівудська актриса Ембер Херд, про яку світ в останні роки чув найчастіше через її скандальні стосунки з Ілоном Маском і з Джонні Деппом, тепер не так часто радує шанувальників новинами.

Те, що у актриси з'явилася дочка від сурогатної матері, стало відомо ще в минулому році. Але, тим не менш, актриса не поспішає ділитися фото малятка.