Мини-юбка и кеды: Кейт Миддлтон удивила неожиданно смелым нарядом

Кейт Миддлтон в который раз решила доказать, что многодетная мама может иметь точеную фигуру. Жена принца Уильяма, как заядлая теннисистка, решила сразиться с чемпионкой и победительницей US Open Эммой Радукану.

Для своего поединка Кейт выбрала темно-синюю теннисную юбку, а также спортивную облегающую куртку ей в тон от Poivre Blanc. Дополнили аутфит белые кроссовки. Свои длинные волосы Кейт собрала в конский хвост, а макияж сделала едва заметным, подчеркнув лишь ресницы и брови.

Разумеется, внимание фанатов по всему миру было, в первую очередь, приковано к ногам герцогини. На странице семьи поклонники отметили, что Кейт очень идут короткие юбки. Не удивительно, что герцогиня решила воспользоваться матчем, чтобы слегка нарушить королевский протокол. Как известно, обычно Кейт его строго придерживается.

Кейт на корте (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)