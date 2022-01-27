Минни Маус отказывается от своего культового красного платья в пользу брючного костюма

Новый наряд Минни состоит из темно-синего и черного брючного костюма в горошек и соответствующего банта в ее волосах.

"Стелла Маккартни разработала самый первый брючный костюм Минни Маус, и он великолепен", - говорится в сообщениях парижского Диснейленда в соцсетях.

Минни ждет наряд от известного дизайнера (фото: instagram.com/disneyland.paris)

Сама дизайнер призналась, что рада работать с таким "клиентом".

"Минни всегда занимала особое место в моем сердце, - сказал Маккартни, - у нас общие ценности. Что мне нравится в Минни, так это то, что она воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее такой великолепный стиль!".

Минни сменит свой привычный наряд! (фото: instagram.com/disneyland.paris)

"Этот новый взгляд на ее фирменный горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения", - пояснила она. - Она наденет его в честь Месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios!".

Минни также присоединится к другим знаменитым персонажам Диснея в нарядах, созданных специально для годовщины.