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Минни Маус отказывается от своего культового красного платья в пользу брючного костюма

Автор: Татьяна Турчаникова

Один из любимых персонажей Диснея Минни Маус впервые в этом году меняет свое культовое платье в горошек на брюки.

Парижский Диснейленд объявил, что Минни наденет брюки, созданные Стеллой Маккартни, на предстоящее празднование 30-летия тематического парка.

Вечеринка начнется в марте в рамках Месяца женской истории, что и вдохновило ее на новый образ, рассказывает nypost.com.

Новый наряд Минни состоит из темно-синего и черного брючного костюма в горошек и соответствующего банта в ее волосах.

"Стелла Маккартни разработала самый первый брючный костюм Минни Маус, и он великолепен", - говорится в сообщениях парижского Диснейленда в соцсетях.

Минни ждет наряд от известного дизайнера (фото: instagram.com/disneyland.paris)

Сама дизайнер призналась, что рада работать с таким "клиентом".

"Минни всегда занимала особое место в моем сердце, - сказал Маккартни, - у нас общие ценности. Что мне нравится в Минни, так это то, что она воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее такой великолепный стиль!".

Минни сменит свой привычный наряд! (фото: instagram.com/disneyland.paris)

"Этот новый взгляд на ее фирменный горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения", - пояснила она. - Она наденет его в честь Месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios!".

Минни также присоединится к другим знаменитым персонажам Диснея в нарядах, созданных специально для годовщины.

Раньше стилисты назвали самую трендовую прическу 2022.

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