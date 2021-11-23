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Минус десять лет: Джессика Альба сделала "омолаживающую" стрижку - как ее повторить

Автор: Ольга Турчаникова

Американская актриса Джессика Альба - эталонная красавица, которой все к лицу. Но новая стрижка точно сыграла на руку 40-летней звезде, сделав ее образ более юным и милым. Предлагаем узнать, в чем секрет такой прически.

Фото в новом образе Альба показала в личном блоге.

Джессика Альба любит интриговать своих поклонников. Глядя на ее страницу в Instagram, где фото с роскошных мероприятий перемешаны с кадрами из новых фильмов, сложно догадаться, какие из снимков давние. Тем не менее, на днях актриса все же продемонстрировала себя в настоящем времени. И теперь голливудская звезда выглядит несколько иначе.

Джессика предпочла длинным темным локонам короткое каре. Такая стрижка подчеркивает тонкие черты лица и делает взгляд более выразительным. И самое главное - такой образ зрительно "убавил" Альбе лет. Теперь ее образ кажется более юным и очаровательным. Хотя, безусловно, роскошные длинные волосы ей также были к лицу.

Джессика Альба с новой стрижкой (фото: instagram.com/jessicaalba)

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