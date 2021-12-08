Минутка самолюбования: Никитюк в микрошортах и топе без белья похвасталась бесконечными ногами

Так, Леди Ле надела ультракороткие черные шорты и укороченный серебристый топ на бретелях с глубоким декольте и открытой спиной. При этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что образ получился очень горячим и сексуальным.

Свой аутфит Никитюк дополнила серебристыми босоножками на каблуках, которые подчеркнули длину ее стройных ножек. Волосы ведущая собрала в хвост, оставив пару прядок у лица, а также сделала эффектный макияж.

Леся соблазнительно позировала у деревянного ограждения, демонстрируя свою точеную фигуру со всех сторон, и даже сделала крупный план своего бюста.

Леся Никитюк взволновала сеть провокационными кадрами в откровенном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Минутка самолюбования", - подписала кадры знаменитость.

Фолловеры Никитюк оценили ее наряд и точеную фигуру и засыпали артистку комплиментами.