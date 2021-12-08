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Минутка самолюбования: Никитюк в микрошортах и топе без белья похвасталась бесконечными ногами

Автор: Styler

Леся Никитюк отдыхает в Кабо-Верде в жаркой Африке и с удовольствием примеряет откровенные и соблазнительные образы. После эффектной фотосессии в мини-платье на берегу океана телеведущая устроила минутку самолюбования и продемонстрировала новый провокационный лук.

В своем Instagram артистка похвасталась роскошной фигурой, позируя в пикантном наряде.

Так, Леди Ле надела ультракороткие черные шорты и укороченный серебристый топ на бретелях с глубоким декольте и открытой спиной. При этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что образ получился очень горячим и сексуальным.

Свой аутфит Никитюк дополнила серебристыми босоножками на каблуках, которые подчеркнули длину ее стройных ножек. Волосы ведущая собрала в хвост, оставив пару прядок у лица, а также сделала эффектный макияж.

Леся соблазнительно позировала у деревянного ограждения, демонстрируя свою точеную фигуру со всех сторон, и даже сделала крупный план своего бюста.

Леся Никитюк взволновала сеть провокационными кадрами в откровенном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Минутка самолюбования", - подписала кадры знаменитость.

Фолловеры Никитюк оценили ее наряд и точеную фигуру и засыпали артистку комплиментами.

  • Богиня!
  • БАГИРА!!!
  • Ви - прекрасні, впевнена, що накидають ногам лайків
  • яка вишуканість
  • Бесконечные ноги
  • Королева
  • Гарно виглядає
  • Божееее, какие длинные ноги!
  • Шикарна и неповторима
  • Красуня
  • Вы на каблуках прекрасна, ноги шик и блеск
  • Это прекрасно! Тем более, что грех такой фигурой не любоваться!!!
  • Божественно красивая
  • Шикарні ніжки

Ранее Леся Никитюк в Африке взбудоражила сеть провокационным видео с кактусом.

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Леся Никитюк