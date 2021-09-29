Мишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для Playboy

Мишель предстала в черных кожаных брюках и куртке, надетых на голое тело. Певица эффектно позировала, засветив пышную грудь - на одном из кадров она и вовсе полностью оголила ее, прикрыв лишь наклейками на сосках.

Кроме того, исполнительница распустила выкрашенные в розовый волосы и сделала мокрый эффект, а также нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек, с которыми посчастливилось поработать, девочки, вы огонь! И да, это для Playboy", - подписала пикантные кадры Андраде.

Мишель Андраде ошеломила пикантными фото для мужского глянца (фото: instagram.com/mishvirmish)

Подписчики оценили жаркий образ Мишель и засыпали ее комплиментами. Хотя нашлись и такие, кому фото показались слишком уж откровенными.