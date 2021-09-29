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Мішель Андраде блиснула пишними грудьми в гарячій фотосесії для Playboy

Автор: Марина Настевич

Українська поп-співачка і нова ведуча шоу "Орел&Решка. Земляни" Мішель Андраде знялася для відомого чоловічого глянцю Playboy Ukraine. Шанувальники прийшли в захват від гарячих кадрів 24-річної артистки.

Знімки з відвертого фотосету вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Мішель постала в чорних шкіряних брюках і куртці, надітих на голе тіло. Співачка ефектно позувала, засвітивши пишні груди - на одному з кадрів вона і зовсім повністю оголила їх, прикривши лише наклейками на сосках.

Крім того, виконавиця розпустила пофарбоване в рожевий волосся і зробила мокрий ефект, а також нанесла на обличчя яскравий макіяж з акцентом на очі і губи.

"Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі? Обожнюю цю фотосесію! Обожнюю дівчат, з якими пощастило попрацювати, дівчатка, ви вогонь! І так, це для Playboy", - підписала пікантні кадри Андраде.

Мішель Андраде приголомшила пікантними фото для чоловічого глянцю (фото: instagram.com/mishvirmish)

Підписники оцінили жаркий образ Мішель і засипали її компліментами. Хоча знайшлися і такі, кому фото здалися надто вже відвертими.

  • Я від вас такого не очікувала. Я думала ви порядна дівчина. Шкода!
  • А дівчинка дозріла
  • Да уж... Демони зжерли Чистоту...
  • Мишко, це пожежа
  • Вааау це занадто гаряче
  • Ти юна палійка. Пожежа вийшла що треба
  • Срамотень
  • Ти просто чудова
  • Вас Каменських вкусила?
  • Це так гаряче
  • Подорослішала, що тут скажеш

Нагадаємо, раніше Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап.

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Мішель Андраде