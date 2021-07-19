Мишина бросила Эллерта, Свитолина наконец-то вышла замуж: топ громких новостей недели

Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались

"Холостячка" Ксения Мишина приняла решение расстаться с победителем шоу Александром Эллертом. Об этом актриса сообщила в своем блоге несколько дней назад. По словам 32-летней звезды, год с экс-возлюбленным был сплошной драмой, и она больше не может "предавать себя и своего сына". Также она подчеркнула, что решение окончательное. Теперь пара публикует красочные снимки и видео с отпуска в Крыму, но разумеется, по отдельности. Александр отдыхает с родителями, а Ксения - с подругами.

Ксения Мишина и Александр Эллерт больше не пара (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Экс-влюбленные отписались друг от друга в Instagram. Но продолжают делиться с поклонниками новостями. По словам Мишиной, она старается переключиться на тело, чтобы восстановить эмоциональное состояние. Александр показывает в сториз отдых и красоты природы, также не забывая о медитации.

Позитив рассказал о депрессии

Экс-участник группы "Время и стекло" и его жена Алина развелись совсем недавно. Но как оказалось, проблемы в паре появились намного раньше. И хотя теперь решение принято и страсти уже улеглись, периодически музыкант и его бывшая супруга еще дают комментарии о случившемся. Оказывается, для Алексея 2020-й год стал настоящим испытанием. Не обошлось без депрессии и эмоционального дна.

Алексей и Анна набрались опыта и ни о чем не жалеют (фото: instagram.com/annchuk)

"Были ли депрессии - да. Были моменты, когда я думал: все - конец. Пытался найти помощь у родственников, говорить с друзьями", - рассказал Позитив. Тем не менее. он подытожил, что ни о чем не жалеет, а ошибки делают сильнее. Сейчас пара по-прежнему общается, так как входит в один круг.

Меган Маркл и принца Гарри номинировали на "Эмми"

Скандальное интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри, номинировали на престижную премию "Эмми". В список номинантов оно попало в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск". Напомним, пара посетила шоу популярной телеведущей, чтобы рассказать правду о своей жизни в королевской семье и решении сменить страну. Меган и Гарри шокировали общественность заявлениями о расизме, о желании Меган покончить с собой, а также жестоком обращении с ней. К примеру, герцогине, по ее словам, запрещали обращаться за помощью к специалистам, забрали паспорт и права.

Меган Маркл и принц Гарри номинированы на престижную премию (фото: Getty Images)

Стоит отметить, что королевская династия была также шокирована заявлениями принца Гарри и его жены. Принца Уильям не мог сдержаться, заявив, что у них "совершенно не расисткая семья". По сообщениям источником, глубоко разочарована поступком своего внука была и королева Елизавета. Сейчас обе стороны пытаются загладить конфликт и вернуться к нормальному общению.

Элина Свитолина вышла замуж

Знаменитая теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу - французского теннисиста Гаэля Монфиса. Торжество молодожены устроили в швейцарском городе Ньоне недалеко от Женевы. Как признавалась 26-летняя спортсменка, этот день стал самым счастливым в ее жизни.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис - теперь муж и жена (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Пара познакомилась уже очень давно, так как пересекалась на турнирах. Но о романе Элины и Гаэля стало известно только в 2019-м. При этом отношения влюбленных прошли все этапы. Так, в прошлом году они заблокировали совместный аккаунт и отписались друг от друга в соцсетях. В феврале Элина рассказала, что, несмотря на чувства, они дали друг другу жить своей счастливой жизнью. А в уже 3-го апреля все-таки объявили счастливую новость о желании пожениться. В своем блоге теннисистка призналась, что предложение ее парень сделал неожиданно во время совместного отдыха в Швейцарии и подкрепила рассказ кольцом с огромным бриллиантом.