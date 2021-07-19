Мішина кинула Еллерта, Світоліна нарешті вийшла заміж: топ гучних новин тижня

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт розійшлися

"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла рішення розійтися з переможцем шоу Олександром Еллертом. Про це актриса повідомила у своєму блозі кілька днів тому. За словами 32-річної зірки, рік з екс-коханим був суцільною драмою, і вона більше не може "зраджувати себе і свого сина". Також вона підкреслила, що рішення остаточне. Тепер пара публікує барвисті знімки і відео з відпустки в Криму, але зрозуміло, окремо. Олександр відпочиває з батьками, а Ксенія - з подругами.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт більше не пара (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Екс-закохані відписалися один від одного в Instagram. Але продовжують ділитися з шанувальниками новинами. За словами Мішиної, вона намагається переключитися на тіло, щоб відновити емоційний стан. Олександр показує в сторіз відпочинок і краси природи, також не забуваючи про медитації.

Позитив розповів про депресію

Екс-учасник групи "Время и стекло" і його дружина Аліна розлучилися зовсім недавно. Але як виявилося, проблеми в парі з'явилися набагато раніше. І хоча тепер рішення прийнято і пристрасті вже вляглися, періодично музикант і його колишня дружина ще дають коментарі про те, що трапилося. Виявляється, для Олексія 2020-й рік став справжнім випробуванням. Не обійшлося без депресії і емоційного дна.

Олексій і Анна набралися досвіду і ні про що не шкодують (фото: instagram.com/annchuk)

"Чи були депресії - так. Були моменти, коли я думав: все - кінець. Намагався знайти допомогу у родичів, говорити з друзями", - розповів Позитив. Тим не менш. він підсумував, що ні про що не шкодує, а помилки роблять сильнішими. Зараз пара, як і раніше, спілкується, так як входить в одне коло друзів.

Меган Маркл і принца Гаррі номінували на "Еммі"

Скандальне інтерв'ю, яке Меган Маркл і принц Гаррі дали Опрі Уінфрі, номінували на престижну премію "Еммі". У список номінантів воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск". Нагадаємо, пара відвідала шоу популярної телеведучої, щоб розповісти правду про своє життя в королівській родині і рішення змінити країну. Подружжя шокувало громадськість заявами про расизм, про бажання Меган накласти на себе руки, а також жорстоке поводження з нею. Наприклад, герцогині, за її словами, забороняли звертатися за допомогою до фахівців, забрали паспорт і права.

Меган Маркл і принц Гаррі номіновані на престижну премію (фото: Getty Images)

Варто відзначити, що королівська династія була також шокована заявами принца Гаррі і його дружини. За словами принца Уільяма, у них "абсолютно не расистська сім'я". За повідомленнями джерелом, глибоко розчарована вчинком свого онука була і королева Єлизавета. Зараз обидві сторони намагаються загладити конфлікт і повернутися до нормального спілкування.

Еліна Світоліна вийшла заміж

Знаменита тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за свого колегу - французького тенісиста Гаеля Монфіса. Торжество молодята влаштували в швейцарському місті Ньоні недалеко від Женеви. Як зізнавалася 26-річна спортсменка, цей день став найщасливішим в її житті.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс - тепер чоловік і дружина (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Пара познайомилася вже дуже давно, так як перетиналася на турнірах. Але про роман Еліни і Гаеля стало відомо тільки в 2019-му. При цьому відносини закоханих пройшли всі етапи. Так, минулого року вони заблокували спільний аккаунт і відписалися один від одного в соцмережах. У лютому Еліна розповіла, що, незважаючи на почуття, вони дали один одному жити своїм щасливим життям. А вже 3-го квітня все-таки оголосили щасливу новину про бажання одружитися. У своєму блозі тенісистка зізналася, що пропозицію її хлопець зробив несподівано під час спільного відпочинку в Швейцарії і підкріпила розповідь кільцем з величезним діамантом.