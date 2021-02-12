Мишина и Эллерт публично поскандалили: обещал никогда не бить

Мишину "возмутили" действия избранника и она заявила, что ей было больно.

"Она боль не любит", - со смехом прокомментировал Эллерт. "Ты обещал меня никогда не бить!" - возмутилась актриса.

"Я случайно", - примирительно обратился Саша к Ксении. "В смысле случайно?! Все – это абьюз, это физическое насилие", - заявила на повышенных тонах вскочившая актриса, давая понять, что ее возмущение шутливое, а не настоящее.

"Я по ляжке", - оправдывался Александр. "Опять на те же грабли. Ты здесь стоял и заявлял на всю страну, что никогда в жизни бить меня не будешь!" - со смехом ответила Ксения. При этом Андрей, на глазах которого разворачивалось действо, также посмеялся над "семейной ссорой" экс-холостячки и ее избранника.

Ксения и Александр устроили шуточную перепалку