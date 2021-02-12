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Мишина и Эллерт публично поскандалили: обещал никогда не бить

Автор: Lite

Ксения Мишина и Александр Эллерт весело проводят время с детьми от предыдущих отношений в Доминикане. Парочка радует поклонников фото и видео с отдыха, а также свежим выпуском юмористического YouTube-проекта “Но это не точно" Эллерта и полуфиналиста Холостячки Андрея Рыбака. К слову, название шоу придумала именно Ксения. В свежем выпуске ведущие читали директ Мишиной и попутно забавно комментировали увиденное, как в конце съемки между влюбленными "вспыхнул" шуточный скандал.

Так, на YouTube-канале проекта появилось видео, где Александр в шутку ударил ладонью Ксению по ноге, показывая, как традиционно они с Андреем заканчивают очередной выпуск программы.

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Мишину "возмутили" действия избранника и она заявила, что ей было больно.

"Она боль не любит", - со смехом прокомментировал Эллерт. "Ты обещал меня никогда не бить!" - возмутилась актриса.

"Я случайно", - примирительно обратился Саша к Ксении. "В смысле случайно?! Все – это абьюз, это физическое насилие", - заявила на повышенных тонах вскочившая актриса, давая понять, что ее возмущение шутливое, а не настоящее.

"Я по ляжке", - оправдывался Александр. "Опять на те же грабли. Ты здесь стоял и заявлял на всю страну, что никогда в жизни бить меня не будешь!" - со смехом ответила Ксения. При этом Андрей, на глазах которого разворачивалось действо, также посмеялся над "семейной ссорой" экс-холостячки и ее избранника.

Ксения и Александр устроили шуточную перепалку

Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми устроили гонки на квадрациклах в Доминикане.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка
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