Мішина та Еллерт публічно поскандалили: обіцяв ніколи не бити

Мішину "обурили" дії обранця і вона заявила, що їй було боляче.

"Вона біль не любить", - зі сміхом прокоментував Еллерт. "Ти обіцяв мене ніколи не бити!" - обурилася актриса.

"Я випадково", - примирливо звернувся він до Ксенії. "В сенсі випадково?! Все це абьюз, це фізичне насильство", - заявила на підвищених тонах актриса, даючи зрозуміти, що її обурення жартівливе, а не справжнє.

"Я ляжці", - виправдовувався Олександр. "Знову на ті ж граблі. Ти тут стояв і заявляв на всю країну, що ніколи в житті бити мене не будеш!" - зі сміхом відповіла Ксенія. При цьому Андрій, на очах якого розгорталося дійство, також посміявся над "сімейною сваркою" екс-холостячки і її обранця.

Ксенія і Олександр влаштували жартівливу суперечку