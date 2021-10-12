Мишина и Эллерт заинтриговали совместным увлечением: парочка засветилась вместе

В коротком ролике можно увидеть, как Эллерт снимает любимую со спины – она разгуливает по улице в черных лосинах и объемной теплой дутой куртке. Ксения держится за ягодицы, а любимый забавно подтрунивает над актрисой.

"Кое-кто был вчера на сквоше и теперь еле идет", - подписал видео Эллерт. В конце ролика парочка вместе засветилась в кадре.

Ксения и Александр обнадежили забавным видео (instagram.com/ellert_a)

К слову, Александр увлекся сквошем вслед за любимой. Он снял видео с тренировки и похвастался, что успел купить себе ракетку, хоть посетил всего лишь третью тренировку.

Александр увлекся сквошем и посещает тренеровки (instagram.com/ellert_a)

К слову, под влиянием любимой победитель "Холостяки" стал меняться на глазах – он увлекся вегетарианством, прекратил потреблять алкоголь и стал посещать ретриты в Карпатах.