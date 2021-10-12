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Мишина и Эллерт заинтриговали совместным увлечением: парочка засветилась вместе

Автор: Styler

Ксения Мишина и Александр Эллерт заставили поклонников серьезно понервничать. Летом парочка отдыхала вместе в Крыму, откуда родом актриса, но затем они разбежались по инициативе экс-холостячки. Тогда Ксения написала проникновенный пост о том, что разрывает отношения с Александром и ее решение окончательное. Затем через время парочку заметили на свадьбе общих друзей. Более того, актриса словила букет невесты! А затем вновь затишье и никаких новостей от влюбленных.

Впрочем, поклонники парочки могут выдохнуть – актриса и автор "Квартала 95" таки вместе и, похоже, счастливы. Ксения засветилась в Instagram Stories Александра и перепостила видео на свою страничку.

В коротком ролике можно увидеть, как Эллерт снимает любимую со спины – она разгуливает по улице в черных лосинах и объемной теплой дутой куртке. Ксения держится за ягодицы, а любимый забавно подтрунивает над актрисой.

"Кое-кто был вчера на сквоше и теперь еле идет", - подписал видео Эллерт. В конце ролика парочка вместе засветилась в кадре.

Ксения и Александр обнадежили забавным видео (instagram.com/ellert_a)

К слову, Александр увлекся сквошем вслед за любимой. Он снял видео с тренировки и похвастался, что успел купить себе ракетку, хоть посетил всего лишь третью тренировку.

Александр увлекся сквошем и посещает тренеровки (instagram.com/ellert_a)

К слову, под влиянием любимой победитель "Холостяки" стал меняться на глазах – он увлекся вегетарианством, прекратил потреблять алкоголь и стал посещать ретриты в Карпатах.

Напомним, что ранее Ксения Мишина в студии программы "Как выйти замуж" прокомментировала ситуацию с Александром Эллертом. Тогда она довольно двусмысленно ответила на вопрос Григория Решетника о том, вместе ли пара.

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ХолостячкаКсения Мишина