Мишина обмолвилась о возможном расставании с Эллертом: это опыт, этап и путь

Ксения Мишина обмолвилась, что не боится расставания с возлюбленным Александром Эллертом, которого выбрала в финале "Холостячки".

Красотка-актриса призналась, что противница скоротекущих романов, но если жизнь распорядится так, что им с Александром не судьба быть вместе, то она это примет. Об этом пишет "Обозреватель".

"Люди расстаются не только после проектов "Холостяк" или "Холостячка", но и в обычной жизни. Каждая ситуация - это опыт, этап и путь. Если что-то с тобой случается, значит с определенной целью", - считает девушка.

Если же чувства угаснут или возникнет конфликт интересов, то она не боится расстаться с человеком. Ведь если что-то происходит в жизни, значит так было предначертано.

"Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх - это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык - не бояться идти в страх", - отметила она.

Пока же с Сашей у Ксении все очень хорошо и она считает его своим единомышленником и принимает со всеми недостатками.

"Сашу я принимаю со всеми недостатками и достоинствами. Для меня важно, чтобы спутник был моим единомышленником... Саша оказался именно таким", - добавила Ксения.

Ранее украинский астролог рассказала о перспективах отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

А вот полуфиналист проекта "Холостячка" Андрей Рыбак долго не скучал и успел завести отношения с девушкой Алиной. Недавно в сети появилось их совместное фото.