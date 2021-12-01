Мишина призналась, помирится ли она с Эллертом и высказалась об Огневич на "Холостячке 2"

Если в первом сезона Мишина была единственной претенденткой, то для второго проводился кастинг.

Ксения отметила, что Злата Огневич могла бы не стать "Холостячкой", ведь на эту роль рассматривали экс-"ВИА Гру", певицу Мишу Романову.

Также актриса отметила, что Огневич получает щедрые презенты от мужчин, которые на порядок дороже подарков, которые дарили ей. По словам Мишиной, ее последовательница якобы получает золото и бриллианты, а также ей оказывают особые знаки внимания.

"Мужчины подготовленные. На вертолетах прилетают, огромные букеты цветов дарят", - перечислила подарки-впечатления для певицы Ксения.

Актриса рассказала и об отношениях с Эллертом сейчас. "Мы с ним расстались", - подтвердила Ксения. На вопрос Дурнева, помирятся ли экс-влюбленные, Мишина заявила: "Вряд ли".