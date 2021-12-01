Мішина зізналася, чи помириться вона з Еллертом і висловилася про Огнєвіч на "Холостячці 2"

Якщо в першому сезону Мішина була єдиною претенденткою, то для другого проводився кастинг.

Ксенія зазначила, що Злата Огнєвіч могла б не стати "Холостячкою", адже на цю роль розглядали екс-"ВІА Гру", співачку Мішу Романову.

Також актриса зазначила, що Огневич отримує щедрі презенти від чоловіків, які на порядок дорожче подарунків, які дарували їй. За словами Мішиної, її послідовниця нібито отримує золото і діаманти, а також їй надають особливі знаки уваги.

"Чоловіки підготовлені. На вертольотах прилітають, величезні букети квітів дарують", - перерахувала подарунки-враження для співачки Ксенія.

Актриса розповіла і про стосунки з Еллертом зараз. "Ми з ним розлучилися", - підтвердила Ксенія. На запитання Дурнєва, чи помиряться екс-закохані, Мішина заявила: "Навряд чи".