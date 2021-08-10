Мишина рассказала об одинокой жизни, Лобода выдала любимого: топ громких новостей недели

Летние будни приносят в жизнь звезд много приятных мгновений, которыми они щедро делятся с поклонниками. А иные, напротив, переживают непростой период. Как бы там ни было, без громких заявлений и интриг не обходится.
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Ксения Мишина не так давно окончательно порвала отношения с юмористом Александром Эллертом. Звезда шоу "Холостячка" вновь обрела статус свободной женщины. И решила честно делиться своими состояниями, не приукрашивая событий. Оказалось, актрису не обошло стороной чувство одиночества. Но если раньше она опасалась его, боясь утонуть в воспоминаниях и рефлексии, то теперь поняла - это состояние идеально, чтобы найти себя.
Ксения Мишина порассуждала об одиночестве (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", - написала звезда "Крепостной" в своем блоге.
По словам актрисы, она сейчас чувствует себя абсолютно спокойно и гармонично. Что, к тому же, хорошо сказывается на творчестве.
Певица, которая уже давно рассталась со своим мужем Эдгаром Каминским, периодически радует фанатов общими встречами. Несмотря на то что разошлась пара достаточно скандально, бывшие возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения. В первую очередь, ради общих детей.
Слава и Эдгар с детьми на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)
На днях семья воссоединилась на отдыхе в Одессе. Причем сама Слава, по своему обыкновению, решила заинтриговать фанатов, скрыв лицо своего спутника. Но Эдгар быстро развеял ауру тайны, запостив у себя в Instagram фото из той же локации. Многочисленные поклонники пары засыпали их приятными словами, а также признались, что не узнать мужчину было просто невозможно.
Лобода редко говорит о личной жизни. Имя своего любимого мужчины она тщательно скрывает. И вот в одном из недавних интервью певица выдала много личных тайн. Так, звезда рассказала, что живет с детьми в доме у моря в европейской стране. А рядом с ней и ее любимый мужчина. По словам певицы, она хочет родить ему сына, поскольку девочек в ее окружении хватает. Именно из-за этого она и побаивалась вакцинироваться.
Светлана Лобода с дочерью (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети - мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома - у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 - все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", - рассекретила некоторые подробности из личной жизни Светлана.
Напомним, что ранее стало известно, о том, что Лобода даст сольник в Одессе.