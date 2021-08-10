Мішина розповіла про самотнє життя, Лобода видала коханого: топ гучних новин тижня

Літні будні приносять в життя зірок багато приємних миттєвостей, якими вони щедро діляться з шанувальниками. А інші, навпаки, переживають непростий період. Як би там не було, без гучних заяв і інтриг не обходиться.
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Ксенія Мішина не так давно остаточно порвала стосунки з гумористом Олександром Еллертом. Зірка шоу "Холостячка" знову здобула статус вільної жінки. І вирішила чесно ділитися своїми переживаннями, не прикрашаючи подій. Виявилося, актрису не обійшло стороною почуття самотності. Але якщо раніше вона побоювалася потонути в спогадах і рефлексії, то тепер зрозуміла - цей стан ідеальний, щоб знайти себе.
Ксенія Мішина поміркувала про самотність (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Саме на самоті стає чутно когось, хто більше, ніж ти, звик думати про себе. Когось, хто цікавіше. Він не боїться засудження і обговорення. Цей хтось абсолютно вільний. Я так рада пізнати і любити цю частину себе", - написала зірка "Кріпостної" у своєму блозі.
За словами актриси, вона зараз відчуває себе абсолютно спокійно і гармонійно. Що, до того ж, добре позначається на творчості.
Співачка, яка вже давно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, періодично радує фанатів спільними зустрічами. Незважаючи на те що розійшлася пара досить скандально, колишні кохані зуміли зберегти хороші відносини. В першу чергу, заради спільних дітей.
Слава і Едгар з дітьми на відпочинку (фото: instagram.com/babaslavka)
Днями сім'я возз'єднатися на відпочинку в Одесі. Причому сама Слава, за своїм звичаєм, вирішила заінтригувати фанатів, приховавши обличчя свого супутника. Але Едгар швидко розвіяв ауру таємниці, запостивши у себе в Instagram фото з тієї ж локації. Численні шанувальники пари засипали їх приємними словами, а також зізналися, що не впізнати чоловіка було просто неможливо.
Лобода рідко говорить про особисте життя. Ім'я свого коханого чоловіка вона ретельно приховує. І ось в одному з недавніх інтерв'ю співачка видала багато особистих таємниць. Так, зірка розповіла, що живе з дітьми в будинку біля моря в європейській країні. А поруч з нею і її коханий чоловік. За словами співачки, вона хоче народити йому сина, оскільки дівчаток в її оточенні вистачає. Саме через це вона і побоювалася вакцинуватися.
Світлана Лобода з дочкою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Я дуже щаслива людина. У мене є прекрасні діти - мені б, звичайно, дуже хотілося ще хлопчиська маленького. Нам не вистачає. У нас таке бабине царство вдома - у нас дуже багато бабусь, тіток, нянь. Ми коли збираємося разом і нас людей 10 - всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "Щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", - розсекретила деякі подробиці з особистого життя Світлана.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, про те, що Лобода дасть сольник в Одесі.