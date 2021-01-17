Мишина рассказала о заботе Эллерта и интимных сценах: прикрыться лифчиком еще можно

Ксения Мишина и Александр Эллерт радуют поклонников романтической идиллией после окончания шоу Холостячка. Многие участники отмечали, что актриса почти сразу выделила автора "Квартал 95" и они действительно очень похожи. Конечно, с плотным графиком победительницы Танцев со звздами 2019 сложно строить отношения, но Александра это не испугало. Так, Ксения сообщила радостную новость – она окончила съемки в очередном сериале, где сыграла врача скорой помощи и ради роли добросовестно изучала терминологию.

Так, на странице в instagram Мишина рассказала, с какими трудностями ей довелось столкнутся во время работы.

"Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть", - вспомнила о рабочем процессе на площадке актриса.

Ксения поделилась кадрами со съемочной площадки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также она решила составить список сложностей, с которыми ей довелось столкнуться в актерской профессии, в частности, в период работы над новым многосерийным фильмом. Также она отметила, что выручало ее в подчас непростых и щекотливых ситуациях.

"Самое критичное для меня в процессе съемок - холод. Я - ледышка, какое бы термобелье мне не купил Александр Эллерт. К тому же у меня есть одна особенность - от холода блокируется речевой аппарат", – пожаловалась Ксения.

Ксения показала бекстейдж съемок в новом сериале (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также Ксения освоила медецинскую терминологию и различные диагнозы, чтобы выглядеть максимально правдоподобно в кадре. Были и неловкие моменты.

"Сцены секса. "Под одеялом" уже не то. Если это секс - то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво", - внесла ясность Ксения.

Также она отметила, что снимать лето, когда на улице лежит снег и бушует мороз – непросто, но если рядом профессионалы, то не бешеный рабочий ритм, ни переработки не в тягость.

Александр Эллерт поддержал любимую и оставил под ее постом многозначительное сердечко.

Напомним, что ранее полуфиналист Холостячки Александр Рыбак рассказал о настоящих отношениях Ксении Мишиной и Александра Эллерта.