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Мишина в роскошном бархатном платье поделилась переживаниями: почувствовла испуг

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Понедельник 27 декабря 2021 16:37
Мишина в роскошном бархатном платье поделилась переживаниями: почувствовла испуг Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвия Агаркова

Ксения Мишина в этом году примеряла на себя совершенно новую роль, и это случилось не в кино, а на сцене, в прямых эфирах. Актриса стала судьей проекта "Україна має талант", и вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой оцнивала выступления участников, каждый раз поражающих воображение своими способностями.

Так, в субботу, 25 декабря состоялся грандиозный финал талант-шоу и было названо имя победителя.

Ксения решила поделиться в Instagram впечатлениями от проекта и показала свій роскошный образ для прямого эфира.

Актриса облачилась в длинное барахатное платье по фигуре глубокого сливового оттенка. Она дополнила эффектный лаконичный наряд роскошным ожерельем из камней и вечерним слейв-бласлетом, в ушах – маленькие акуратные серьги-гвоздики.

Мишина в роскошном бархатном платье поделилась переживаниями: почувствовла испуг

Ксения Мишина показала роскошный образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Волосы Ксении стилисты собрали в высокую красивую прическу, гладко уложив на бок челку.

Ксения отметила, что ее путь в рамках "Україна має талант" начался еще полгода назад.

"Это было волнительно, стрессово но и безумно интересно. Новая роль, новая мечта ворвалась в мою жизнь неожиданно и красиво! Эта потрясающая страница моей жизни подарила мне новые знакомства, впечатления и неподдельные эмоции, которые пронизывали меня каждый раз, когда я сидела за столом жюри",- призналась она.

Мишина в роскошном бархатном платье поделилась переживаниями: почувствовла испуг

Ксения Мишина призналась, что попала в сказку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Но финал стал для Мишиной особенным и она пережила огромную гамму эмоций.

"Вселенски волнуясь перед выходом на сцену в прямой эфир, я остановила себя, успокоила и вспомнила, в каком тотальном наслаждении я могу прожить этот момент…И, даже споткнувшись на сцене на первых шагах из-за кулис и почувствовав испуг, я быстро успокоилась, осознав уникальность этого момента", - рассказала о пережитых эмоциях знаменитость.

Мишина в роскошном бархатном платье поделилась переживаниями: почувствовла испуг
Ксения блистала на финале талант-шоу в шикарном образе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"В итоге, я позволила себе оказаться в сказке", - заявила счастливая и взволнованная звезда. Поклонники пришли в восторг от образа Ксении.

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Напомним, что ранее Ксения Мишина подвела итоги года и поделилась наблюдениями и выводами.

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