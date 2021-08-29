Мишину и Эллерта внезапно застукали на свадьбе: актриса словила букет невесты

Так, Саша и Ксюша погуляли на славу на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Дарьи Легейды. Церемония прошла на пляже. Примечательно, что Мишина словила букет невесты – она и сама не ожидала такого поворота событий.

Экс-холостячка надела белоснежный брючный костюм и контрастный топ, а Александр ограничился белой рубашкой с черной манишкой и стильными брюками.

Сразу после того, как ошарашенная Ксения поймала букет, к ней подбежал сын Платон, а после улыбающийся Александр.

Ксения и Александр весело погуляли на свадьбе друзей

На страницах актрисы и ее возлюбленного также можно найти кадры со свадьбы, но совместных фото у пары нет.

Ксения и Александр запостили фото со свадьбы (фото: instagram.com/misha.k.ua/instagram.com/ellert_a)