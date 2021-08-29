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Мішину і Еллерта раптово застукали на весіллі: актриса зловила букет нареченої

Автор: Ольвія Агаркова

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт абсолютно заплутали шанувальників - пара інтригують питанням: разом вони чи порізно? Так, відомо, що актриса полетіла з сином на Кіпр, але в аеропорту її застукали з ... автором "Кварталу 95". І це після того, як зірка "Кріпостної" заявила, що рве з ним всякі відносини і її рішення остаточне. Шанувальники стали щиро переживати за закоханих, і тепер не можуть зрозуміти, що ж їх насправді пов'язує? Але, схоже, фани Мішиної-Еллерта можуть видихнути з полегшенням - закохані разом прийшли на весілля до друзів, а актриса навіть зловила букет нареченої!

Відповідні відеодокази можна знайти в Instagram Stories актора Данила Мірешкіна, який також був присутній на заході.

Так, Саша і Ксюша погуляли на славу на весіллі акторів Дмитра Сови і Дар'ї Легейди. Церемонія пройшла на пляжі. Примітно, що Мішина зловила букет нареченої – вона і сама не очікувала такого повороту подій.

Екс-холостячка одягла білосніжний брючний костюм та контрастний топ, а Олександр обмежився білою сорочкою з чорною манішкою і стильними брюками.

Відразу після того, як ошелешена Ксенія зловила букет, до неї підбіг син Платон, а після усміхнений Олександр.

Ксенія та Олександр весело погуляли на весіллі друзів

На сторінках актриси і її коханого також можна знайти кадри з весілля, але спільних фото у пари немає.

Ксенія та Олександр запостили фото з весілля (фото: instagram.com/misha.k.ua/instagram.com/ellert_a)

До слова, на пост-шоу проекту "Холостяк 11" Ксенія зазначила, що чекає від коханого пропозиції руки і серця в наступному році, а якщо він не зважитися на цей крок – зробить пропозицію сама.

Про возз'єднання пари різко заговорили після того, як Олександр оригінально привітав кохану з річницею стосунків.

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Ксения МишинаХолостячка