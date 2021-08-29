Мішину і Еллерта раптово застукали на весіллі: актриса зловила букет нареченої

Так, Саша і Ксюша погуляли на славу на весіллі акторів Дмитра Сови і Дар'ї Легейди. Церемонія пройшла на пляжі. Примітно, що Мішина зловила букет нареченої – вона і сама не очікувала такого повороту подій.

Екс-холостячка одягла білосніжний брючний костюм та контрастний топ, а Олександр обмежився білою сорочкою з чорною манішкою і стильними брюками.

Відразу після того, як ошелешена Ксенія зловила букет, до неї підбіг син Платон, а після усміхнений Олександр.

Ксенія та Олександр весело погуляли на весіллі друзів

На сторінках актриси і її коханого також можна знайти кадри з весілля, але спільних фото у пари немає.

Ксенія та Олександр запостили фото з весілля (фото: instagram.com/misha.k.ua/instagram.com/ellert_a)