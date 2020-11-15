Мистическая история: Джамала призналась, почему придумала сыновьям такие имена

В шоу-бизнесовой украинской тусовке - настоящий бейби-бум! Звезды не скупятся на ценные советы и личные истории о своих крошках. Не успела Илона Гвоздева рассказать, как вести себя мамочкам, чтобы не наступать на ее "грабли", ведь звезда недавно родила сынишку Доминика, как интересной историей поделилась певица Джамала. Оказывается, история выбора имен ее сынишек окутаны настоящей мистикой.

Джамала в своем микроблоге поделилась трогательными семейными фото и рассказала, что одно из имен ей... приснилось!

"Многие спрашивают, как мы выбирали имена нашим сыночкам. И что они означают. С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история - оно мне приснилось. В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман - “милостивый”. Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя.

Селим-Гирай - имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Гирай - мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана", - призналась певица.

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Джамала и сыновья с "мистичексими" именами (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Поклонники остались благодарными своей любимице - такие истории услышишь не каждый день. А также подилились своими собственными рассказами, какие имена у их детей и почему они их так назвали.

Напомним, певица ранее рассказала, как поддерживать иммунитет: Джамала дала поклонникам ценные советы.