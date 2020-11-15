Містична історія: Джамала зізналась, чому вигадала синам такі імена

У шоу-бізнесовій українській тусовці - справжній бейбі-бум! Зірки не шкодують сил на цінні поради та особисті історії про своїх крихіток. Не встигла Ілона Гвоздьова розповісти, як вести себе матусям, щоб не наступати на її "граблі", адже зірка нещодавно народила синочка Домініка, як цікавою історією поділилася співачка Джамала. Виявляється, історія вибору імен її дітям оповиті справжньою містикою.

Джамала у своєму мікроблозі поділилася зворушливими сімейними фото і розповіла, що одне з імен їй... приснилося!

"Багато запитують, як ми вибирали імена нашим синочкам. І що вони означають. З ім'ям Емір-Рахман була навіть містична історія - воно мені наснилося. У перекладі на російську Емір означає "правитель", а Рахман - "милостивий". Не те, щоб у нас великі плани на його політичну кар'єру, просто гарне ім'я.

Селім-Гірай - ім'я з історичним корінням. Це одна з головних фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім'я Селім подобалося чоловікові, Гірай - мені. Вирішили поєднати і назвати на честь великого хана", - зізналася співачка.

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Джамала і сини з "мистичексими" іменами (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Шанувальники залишилися вдячними своїй улюблениці - такі історії почуєш не кожного дня. А також поділилися своїми власними розповідями, які імена у їх діток - і я к звати та чому.

Нагадаємо, співачка розповіла, як підтримувати імунітет: Джамала дала шанувальникам цінні поради.