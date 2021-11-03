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Много обнаженного тела: Евгений Кот покорил образом мачо в эфире ТВ-шоу

Автор: Ольга Турчаникова

У известного танцора и хореографа Евгения Кота, который полюбился зрителям еще по проекту "Танців з зірками", сложился образ экранного мачо с идеальным телом. И когда он решил попробовать себя в новой роли судьи "Україна має талант", стилист проекта Дмитрий Курята не стал его менять. Напротив - отличную физическую форму Евгения было решено подчеркнуть.

Специально для Lite Дмитрий рассказал, как создавался стиль Евгения Кота и какие его ключевые элементы.

Дмитрий Курята - известный стилист, который работает в главных проектах телеканала СТБ, а также был автором нарядов для Джамалы и Go_A на национальном отборе "Евровидения". Для Евгения Кота он разработал имидж покорителя женских сердец.

Евгений Кот (фото: пресс-служба телеканала Україна)

"Вдохновением был утрированный стиль бохо - такой немного с перебором, в котором много аксессуаров. Яркий его представитель - Джонни Депп. И таким мы и Женю хотели видеть, для него это органично. У нас много обнаженного тела - мы одеваем под жилет майку и видим руки, грудь Жени. Он в хорошей физической форме, и мы делали на этом акцент. В нашем случае одежда должна подчеркивать человека, а не наоборот".

Идеальным воплощением данного героя стал один из последних образов Евгения, главные элементы которого - асимметричная майка, брюки, жилет и аксессуары.

Евгению к лицу образ мачо (фото: пресс-служба телеканала Україна)

Именно они играют ключевую роль, уверен Дмитрий. Специально для Жени их заказывали у львовских мастеров. "Это не бижутерия, это ювелирные украшения. В этом образе у нас целая гирлянда аксессуаров", - подчеркивает стилист.

Майка была найдена в коллекции итальянского мужского бренда. Отыскать столь интересную полуклассическую форму, но с деталями, среди украинских дизайнеров оказалось трудно. А завершил все жилет с лацканами - они отлично разбавили образ.

"В этот день мы как раз решили сделать эксперимент и открыть руки Жене. В кадре смотрелось классно. Поскольку мы работали с голыми руками, которые украшали только татуировки, то могли надеть много аксессуаров. Они подбирались в правильном сочетании. Мы подтягивали длину каждой подвески и завязывали узлы на веревках", - вспоминает Дмитрий.

Ранее Ксения Мишина дала четкий ответ, вместе ли они с Эллертом.

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