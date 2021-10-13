Он мной руководит: Приходько откровенно рассказала о воспитании троих детей

Украинская певица Анастасия Приходько - счастливая многодетная мама троих детей, младшему из которых всего полгода. Звезда поделилась милыми фото с наследниками и рассказала о воспитании и характере каждого из них.

В серии снимков Анастасия показала всех своих детишек - 11-летнюю Нану, 6-летнего Гордея и полугодовалого малыша Луку.

По словам певицы, дети у нее все очень разные и у каждого свой неповторимый характер.

"Ну, такие они разные все трое, смотрю на них и не понимаю, как они могли получиться с такими разными характерами, взглядами и принципами, хотя воспитываются в одной семье", - поделилась исполнительница.

Приходько отметила, что дочка более свободна и независима.



"Она легко находит общий язык со всеми, ей главное движ, дети, тусовка, игры, и без переживаний уходит гулять! Уезжает в лагерь со словами "пока мам" и позвонит один раз за смену", - призналась звезда.

А вот средний сын более спокойный и домашний мальчик, а также очень щедрый.



"Гордей домашний, он не хочет идти в садик потому, что знает, что мама дома. Он любит приходить к нам в спальню и засыпать между нами, он с большой осторожностью знакомится с детьми, долго стоит в стороне, наблюдает где-то минут 20, выбирает из всех с кем он будет общаться (кстати моя тема), а только потом знакомится! Он не жадный: отдам все, сразу без рассуждений, что не скажешь про Нану! Если она идёт покупать мороженное, то всем возьмёт в стаканчике обычное, а себе Орэо", - рассказала артистка.

Ну а больше всего внимания и любви сейчас достается маленькому Луке - Анастасия призналась, что носится с ним больше всех своих детей.



"Луке всего полгода, но он уже мой любимчик, мазунчик, счастливчик и в общем вытянул золотой билет! Так, как я ношусь с ним, я не носилась ни с одним ребёнком. Честно! Я с ним и сплю, и ем, и работаю, и вообще все делаю то, что не делала с другими. Помню, когда шла с коляской с Наной, мне аж стыдно было, Боже, я иду с коляской...все на меня смотрят…Ну, молодая я была. По-другому воспринимала материнство. Гордею чуть больше повезло, я с ним проводила много времени, но, всё равно не так, как надо: концерты, гастроли, разъезды", - разоткровенничалась звездная мама.

Анастасия Приходько поделилась трогательными фото со своими детьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Лука пока что в доме господин, а она и не против.



"А вот с Лукой я прям везде с ним. В общем, ему повезло на все 100% и он уже мной руководит, и я никак ему в этом не перечу, а молча склоняю голову и говорю "да, мой царь, что Вы желаете?" Но это пока конечно, воспитание будет такое же, как и у всех", - отметила Приходько.