Модная мамочка: Эмили Ратаковски в стильном наряде отправилась на прогулку с сыном

Эмили Ратаковски вернулась к активной работе - недавно 30-летняя бизнесвумен стала звездой показа Versace . Но даже не на подиуме она старается выглядеть модно и стильно.

Новые фото со своих прогулок с сыном она показала в сториз сети Instagram .

Эмили Ратаковски обожает стильные наряды, и если нет никаких светских раутов, готова их демонстрировать на улицах. Звезда старается сделать образы соблазнительными и необычными, а потому всегда привлекает внимание папарацци.

Молодая мама решила показать пару своих нарядов поклонникам. Первый из них составили белый комбинезон с вырезом на спине, а также сапоги-казаки на танкетке. Через плечо у нее висела сумочка на тонком ремешке.

Для второго аутфита Ратаковски выбрала один их самых трендовых пиджаков свободного кроя коричневого цвета. Малыша она нарядила в белый джемпер с зелеными узорами, а также бейсболку, которая закрывала личико сына от чрезмерно любопытных. Эмили пока что не показала лицо мальчика и, по всей видимости, будет его скрывать, пока ребенок не подрастет.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)