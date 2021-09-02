Мое все: Тина Кароль похвасталась достижениями сына в английской школе

Тина Кароль показала поклонникам повзрослевшего сына Вениамина и похвасталась его школьными успехами - напомним, 12-летний мальчик учится и живет в Великобритании.
В разделе Stories своего Instagram певица выложила новое фото наследника.
На снимке мальчик в школьной форме - строгом темно-синем костюме с галстуком - позирует вместе с кубком и довольно улыбается. Судя по всему, Вениамин запечатлен на ступеньках своей школы.
"За достижения в учебе. Мое все", – подписала фото гордая мама.
Тина Кароль впечатлила достижениями сына в британской школе (фото: instagram.com/tina_karol)
Пользователи сети оставили теплые комментарии, хваля Вениамина и желая ему дальнейших успехов.
Отметим, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится и живет за границей, приезжая в Украину лишь на каникулы. Ранее артистка делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском.
А недавно звезда показала также кадры, на которых Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки - в национальных украинских костюмах и веночках. Вероятно, они были сделаны на каком-то школьном выступлении.
Тина Кароль похвасталась красавцем-сыном в национальном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)
"Горжусь! Украина - это мы! Англия, 2021", - подписала фото Кароль.
Напомним, летом Тина Кароль с сыном Вениамином посетили Исландию, где полюбовались на вулканы, ледники и гейзеры.