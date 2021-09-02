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Мое все: Тина Кароль похвасталась достижениями сына в английской школе

Автор: Марина Настевич

Тина Кароль показала поклонникам повзрослевшего сына Вениамина и похвасталась его школьными успехами - напомним, 12-летний мальчик учится и живет в Великобритании.

В разделе Stories своего Instagram певица выложила новое фото наследника.

На снимке мальчик в школьной форме - строгом темно-синем костюме с галстуком - позирует вместе с кубком и довольно улыбается. Судя по всему, Вениамин запечатлен на ступеньках своей школы.

"За достижения в учебе. Мое все", – подписала фото гордая мама.

Тина Кароль впечатлила достижениями сына в британской школе (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети оставили теплые комментарии, хваля Вениамина и желая ему дальнейших успехов.

  • Какой молодец
  • Умничка
  • Венечка, ты очень умный мальчик, каждый раз радуюсь твоим успехам, в той среде совсем все по - другому, но ты смог! Так держать, малыш
  • Мамина гордость и защита. Успехов Венечке в учебе и не болеть
  • Как же он похож на папу!!! Удачи Вениамину в новом учебном году!
  • Какой парень растет.. Счастья Вениамину
  • Умничка. БРАВО. Как он стал похож на Женю!
  • Мамина радость, какой уже большой
  • Уже взрослый мальчик
  • Мамина гордость! Веня - браво!

Отметим, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится и живет за границей, приезжая в Украину лишь на каникулы. Ранее артистка делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском.

А недавно звезда показала также кадры, на которых Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки - в национальных украинских костюмах и веночках. Вероятно, они были сделаны на каком-то школьном выступлении.

Тина Кароль похвасталась красавцем-сыном в национальном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

"Горжусь! Украина - это мы! Англия, 2021", - подписала фото Кароль.

Напомним, летом Тина Кароль с сыном Вениамином посетили Исландию, где полюбовались на вулканы, ледники и гейзеры.

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Тина Кароль