Моє все: Тіна Кароль похвалилася досягненнями сина в англійській школі

Тіна Кароль показала шанувальникам сина Веніаміна, що подорослішав, і похвалилася його шкільними успіхами - нагадаємо, 12-річний хлопчик вчиться і живе у Великобританії.
У розділі Stories свого Instagram співачка виклала нове фото спадкоємця.
На знімку хлопчик у шкільній формі - строгому темно-синьому костюмі з краваткою - позує разом з кубком і задоволено посміхається. Судячи з усього, Веніамін зображений на сходинках своєї школи.
"За досягнення в навчанні. Моє все", - підписала фото горда мама.
Тіна Кароль вразила досягненнями сина в британській школі (фото: instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі залишили теплі коментарі, хвалячи Веніаміна і бажаючи йому подальших успіхів.
Відзначимо, що син Тіни Кароль вже кілька років навчається і живе за кордоном, приїжджаючи в Україну лише на канікули. Раніше артистка ділилася, що Веня живе в українській родині, ходить в Український клуб, танцює козацькі танці і говорить виключно українською.
А нещодавно зірка показала також кадри, на яких Веня разом з однокласниками позує в шароварах і вишиванках, а дівчатка - в національних українських костюмах і віночках. Ймовірно, вони були зроблені на якомусь шкільному виступі.
Тіна Кароль похвалилася красенем-сином у національному вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)
"Пишаюся! Україна - це ми! Англія, 2021", - підписала фото Кароль.
Нагадаємо, влітку Тіна Кароль з сином Веніаміном відвідали Ісландію, де помилувалися на вулкани, льодовики і гейзери.