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Моє все: Тіна Кароль похвалилася досягненнями сина в англійській школі

Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль показала шанувальникам сина Веніаміна, що подорослішав, і похвалилася його шкільними успіхами - нагадаємо, 12-річний хлопчик вчиться і живе у Великобританії.

У розділі Stories свого Instagram співачка виклала нове фото спадкоємця.

На знімку хлопчик у шкільній формі - строгому темно-синьому костюмі з краваткою - позує разом з кубком і задоволено посміхається. Судячи з усього, Веніамін зображений на сходинках своєї школи.

"За досягнення в навчанні. Моє все", - підписала фото горда мама.

Тіна Кароль вразила досягненнями сина в британській школі (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі залишили теплі коментарі, хвалячи Веніаміна і бажаючи йому подальших успіхів.

  • Який молодець
  • Умничка
  • Венечка, ти дуже розумний хлопчик, кожен раз радію твоїм успіхам, в тому середовищі зовсім все по-іншому, але ти зміг! Так тримати, малюк
  • Мамина гордість і захист. Успіхів у навчанні і не хворіти
  • Як же він схожий на тата!!! Удачі Веніаміну в новому навчальному році!
  • Який хлопець росте... Щастя Веніаміну
  • Розумничка. БРАВО. Як він став схожий на Женю!
  • Мамина радість, який вже великий
  • Вже дорослий хлопчик
  • Мамина гордість! Веня - браво!

Відзначимо, що син Тіни Кароль вже кілька років навчається і живе за кордоном, приїжджаючи в Україну лише на канікули. Раніше артистка ділилася, що Веня живе в українській родині, ходить в Український клуб, танцює козацькі танці і говорить виключно українською.

А нещодавно зірка показала також кадри, на яких Веня разом з однокласниками позує в шароварах і вишиванках, а дівчатка - в національних українських костюмах і віночках. Ймовірно, вони були зроблені на якомусь шкільному виступі.

Тіна Кароль похвалилася красенем-сином у національному вбранні (фото: instagram.com/tina_karol)

"Пишаюся! Україна - це ми! Англія, 2021", - підписала фото Кароль.

Нагадаємо, влітку Тіна Кароль з сином Веніаміном відвідали Ісландію, де помилувалися на вулкани, льодовики і гейзери.

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Тіна Кароль