Удивлена своим выбором: "Холостячка 2" Огневич в слезах и победитель Задворный высказались о разрыве

Она задалась вопросом, была ли любовь в их паре. И тут же ответила, что с ее стороны чувства были.

"А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня, и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать "спасибо". Поступок ведь, хоть и такой болезненный и горький в моем восприятии", - прокомментировала признание избранника певица.

Посмотрев запись эфиров проекта, Огневич взглянула происходящее с другой стороны.

"Сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось мое сердце? Почему я себе говорила тысячу раз ДА? Влюбленное сердце бывает слепо…" - сама ответила на свой вопрос звезда.

Злате очень жаль, что Андрей лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной на реалити.

"Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук", – озвучила возможный сценарий развития событий Огневич.

Невзирая на негативный опыт на проекте, певица продолжает верить в любовь и считает, что на шоу ее встретить возможно.

Также вся в слезах Злата записала "сторис", где обратилась к поклонникам. «Я не буду лить грязь на Андрея, обесценивать его, потому что тот момемет когда я сказала: "да!", это был мой выбор. 18 октября. Это именно та дата. С этого дня, я перестала заходить в его профиль и смотреть его "сторисы", - заявила певица.

Злата в слезах прокомментировала свою трагическую историю любви (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Она призналась, что сейчас проходит терапию и ей уже легче.



Андрей также решил высказаться в Instagram о своей истории любви со Златой и пояснит, почему принял решение о разрыве отношений. Мужчина заявил, что сказать "я тебя не люблю" крайне сложно.

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"В любом из этих случаев оттягивание неизбежного разговора заставляет партнера страдать, искать причины в себе, взращивать комплексы. Жизнь становится одной сплошной тревогой и поиском причин, которых нет", - считает Задворный.

Андрей рассказал, почему сказал Злате болезненные слова признания (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Опираясь на свой опыт, он решил быть честным с певицей.

"Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому если я влюблен - я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже", – уверяет бизсмен.

Он уточил, что такое сложно признание – это свидетельство ответственности и готовность осознавать последствия своего решения, каким бы оно не было.

Задворного поддержали его друзья – участники "Холостячки 2" Андрей Хветкевич и Васко Младенов.

"В какой момент бы ты не сказал, что больше не любишь - это всегда был бы плохой момент. Главное что ты это сделал и не стал претворяться. Все говорят "нужно было признаться раньше" - но раньше же были чувства, которые прошли, но через месяц-полтора. Так бывает и нужно смело смотреть правде в глаза, что ты и сделал. Держись!" - написал Хветкевич под постом с признанием Задворного.

Скриншот (instagram.com/zadvornyi_andrii)

"И правда очень сложно говорить о таких вещах, особенно когда чувств больше нет. Молодец, что нашел силы вернуться сказал все как есть. Тем более на всю страну", - считает Васко.