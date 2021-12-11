Здивована своїм вибором: "Холостячка 2" Огнєвіч в сльозах і переможець Задворний висловилися про розрив

Вона задалася питанням, чи була любов в їх парі. І тут же відповіла, що з її боку почуття були.

"А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж її дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати "спасибі". Вчинок хоч і такий болючий і гіркий в моєму сприйнятті", - прокоментувала зізнання обранця співачка.

Подивившись запис ефірів проекту, Огнєвіч поглянула на те, що відбувається з іншого боку.

"Зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я собі говорила тисячу разів так? Закохане серце буває сліпо... " - сама відповіла на своє запитання зірка.

Златі дуже шкода, що Андрій позбавив її шансу побудувати відносини з іншим чоловіком на реаліті.

"Він міг проявити сміливість і зізнатися собі і мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я б прийняла це. Андрій міг покинути проект по своїй волі, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук", - озвучила можливий сценарій розвитку подій Огнєвіч.

Незважаючи на негативний досвід на проекті, співачка продовжує вірити в любов і вважає, що на шоу її зустріти можливо.

Також вся в сльозах Злата записала "сторіс", де звернулася до шанувальників. "Я не буду лити бруд на Андрія, знецінювати його, тому що той момемет коли я сказала:"так!", це був мій вибір. 18 жовтня. Це саме та дата. З цього дня, я перестала заходити в його профіль і дивитися його "сторіси", - заявила співачка.

Злата в сльозах прокоментувала свою трагічну історію кохання (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Вона зізналася, що зараз проходить терапію і їй вже легше.



Андрій також вирішив висловитися в Instagram про свою історію кохання зі Златою і пояснити, чому прийняв рішення про розрив відносин. Чоловік заявив, що сказати "я тебе не люблю" вкрай складно.

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"У будь-якому з цих випадків відтягування неминучої розмови змушує партнера страждати, шукати причини в собі, плекати комплекси. Життя стає однією суцільною тривогою і пошуком причин, яких немає", - вважає Задворний.

Андрій розповів, чому сказав Златі болючі слова зізнання (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Спираючись на свій досвід, він вирішив бути чесним зі співачкою.

"Я ніколи не був у відносинах не люблячи, ніякі блага, ніякий розрахунок не замінить мені почуття. Тому якщо я закоханий - я говорю про це, якщо я розлюбив, я візьму всю свою волю в кулак і чесно скажу і про це теж", – запевняє бізсмен.

Він уточнив, що таке складно зізнання – це свідчення відповідальності і готовність усвідомлювати наслідки свого рішення, яким би воно не було.

Задворного підтримали його друзі-учасники "Холостячки 2" Андрій Хветкевич і Васко Младенов.

"У який момент би ти не сказав, що більше не любиш - це завжди був би поганий момент. Головне що ти це зробив і не став прикидатися. Всі кажуть "потрібно було зізнатися раніше" - але раніше ж були почуття, які пройшли, але через місяць-півтора. Так буває і потрібно сміливо дивитися правді в очі, що ти і зробив. Тримайся!"- написав Хветкевич під постом з зізнанням Задворного.

Скріншот (instagram.com/zadvornyi_andrii)

"І правда дуже складно говорити про такі речі, особливо коли почуттів більше немає. Молодець, що знайшов сили повернутися сказав все як є. Тим більше на всю країну", - вважає Васко.