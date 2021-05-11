Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: "страшно переживаю"

Наталья Могилевская недавно интересовалась у поклонников, с каким цветом волос ей лучше, ведь она была как шатенкой, так и солнечной блондинкой. Мнения фанов разделились, что подтолкнуло звезду к еще более смелым экспериментам. Она готовит к выходу новую видеоработу и уже начала интриговать сеть.
Так, артистка опубликовала в Instagram пикантное фото.
На снимке крупным планом можно рассмотреть бюст певицы. Она прижимает к груди алую розу. Певица заинтриговала поклонников заявлением, что таким экстравагантным образом морально готовит их к выпуску нового клипа, где появится в кардинально другом образе.
Наталья подразнила пикантным кадром (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники положительно отреагировали на призывное соблазнительное фото.
Наталья также записала несколько "сторис". "Страшно волнуюсь, потому что я поменяла цвет волос в новой видеоработе. Все будет по-другому. В прошлый раз, когда я сделала белые волосы, половина из вас написали, что лучше быть шатенкой", - подписала она видеообращение, использовав в кадре маску, закрывающую волосы.
Наталья заявила о радикальных переменах (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Также Наталья закрыла лицо большим грустным смайлом и поделилась своими опасениям. "Страшно переживаю, как вы воспримите новый образ и будете ли меня узнавать", - написала певица.
Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала о своей системе похудения.