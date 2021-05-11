Могилевська подражнила розкішним бюстом і заявила про зміни: "страшно переживаю"

На знімку крупним планом можна розглянути бюст співачки. Вона притискає до грудей червону троянду. Співачка заінтригувала шанувальників заявою, що таким екстравагантним чином морально готує їх до випуску нового кліпу, де з'явиться в кардинально іншому образі.

Наталя подражнила пікантним кадром (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники позитивно відреагували на спокусливе фото.

Ну дуже спокусливо, дуже приємно бачити

Навіть розгубився, куди дивитися

Яка ви красива, сексуальна

Ух ти які образи! Цікавенько

Наталя також записала кілька "сторіс". "Страшно хвилююся, тому що я поміняла колір волосся в новій відеороботі. Все буде по-іншому. Минулого разу, коли я зробила біле волосся, половина з вас написали, що краще бути шатенкою", - підписала вона відеозвернення, використавши в кадрі маску, що закриває волосся.

Наталія заявила про радикальні зміни (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталя закрила обличчя великим сумним смайлом і поділилася своїми побоюваннями. "Страшно переживаю, як ви сприймете новий образ і чи будете мене впізнавати", - написала співачка.