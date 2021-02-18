Могилевская в юбке повторила соблазнительный кадр с Шэрон Стоун из "Основного инстинкта": хочется весны

Наталья Могилевская в последнее время предпочитает яркие наряды и образы – каждый ее выход в свет знамененуется появлением в эффектном аутфите. Она поражает своей женственностью и кокетством и будоражит умы поклонников слухами о романе с миллионером и бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым в очередной раз на днях вышла в свет. Артистка уже готовится к приближению весны и показала яркий лук в любимых цветах.

На личной странице в Instagram она опубликовала пикантное видео, на котором воспроизвела эффектный жест Шэрон Стоун из культового фильма "Основной инстинкт".

Певица в блузке цвета фуксии и джинсовой светлой юбке миди, а также лимонных лодочках эффектно присаживается на диван, сверкнув стройными ножками.

"Хочется весны! Хочется цвета! А Вам? Какой ваш любимый? В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни черный. Я в них просто не могу дышать! Здесь даже туфли солнечные! Хочется ярких красок, мыслей, поступков! И интересных ярких людей! Сейчас мой любимый фуксия и красный с золотом. Ближайшее время вы это сами заметите", - заверила она.

Поклонники забросали певицу комплиментами, а также всеобщий восторг вызвали туфли артистки.