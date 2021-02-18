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Могилевская в юбке повторила соблазнительный кадр с Шэрон Стоун из "Основного инстинкта": хочется весны

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 12:37
Могилевская в юбке повторила соблазнительный кадр с Шэрон Стоун из "Основного инстинкта": хочется весны Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталья Могилевская в последнее время предпочитает яркие наряды и образы – каждый ее выход в свет знамененуется появлением в эффектном аутфите. Она поражает своей женственностью и кокетством и будоражит умы поклонников слухами о романе с миллионером и бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым в очередной раз на днях вышла в свет. Артистка уже готовится к приближению весны и показала яркий лук в любимых цветах.

На личной странице в Instagram она опубликовала пикантное видео, на котором воспроизвела эффектный жест Шэрон Стоун из культового фильма "Основной инстинкт".

Певица в блузке цвета фуксии и джинсовой светлой юбке миди, а также лимонных лодочках эффектно присаживается на диван, сверкнув стройными ножками.

"Хочется весны! Хочется цвета! А Вам? Какой ваш любимый? В разное время мне нравились совершенно разные цвета. Сейчас я просто не могу носить ни серый, ни черный. Я в них просто не могу дышать! Здесь даже туфли солнечные! Хочется ярких красок, мыслей, поступков! И интересных ярких людей! Сейчас мой любимый фуксия и красный с золотом. Ближайшее время вы это сами заметите", - заверила она.

Поклонники забросали певицу комплиментами, а также всеобщий восторг вызвали туфли артистки.

  • Красивые ножки
  • Вам очень идет яркая палитра
  • Классные туфли
  • Ах, эти ноги
  • Туфли крутые! Ярко-желтые, солнечные, вкусно-то как!
  • Туфли – шик
  • Супер
  • Наталка, ты сама Цветущая Весна! Браво!
  • Вы шикарна как всегда
  • Вы просто супер
  • Образ - ракета, бомба, питарда. Туфли - это любовь
  • Туфли- зачетные!

Напомним, что ранее Наталья Могилевская засветила шикарное декольте и сделала признание.

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