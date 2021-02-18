Могилевська в спідниці повторила спокусливий кадр з Шерон Стоун з "Основного інстинкту": хочеться весни

Наталя Могилевська останнім часом віддає перевагу яскравим вбранням і образам – кожен її вихід у світ знамененуется появою в ефектному аутфіті. Вона вражає своєю жіночністю і кокетством і розбурхує уяву шанувальників плітками про роман з мільйонером і бізнесменом Олегом Рижовим, з якимв черговий раз на днях вийшла в світ. Артистка вже готується до наближення весни і показала яскравий лук в улюблених кольорах.

Співачка у блузці кольору фуксії і джинсовій світлій спідниці міді, а також лимонних човниках ефектно сідвєна диван, блиснувши стрункими ніжками.

"Хочеться весни! Хочеться кольору! А Вам? Який ваш улюблений? У різний час мені подобалися абсолютно різні кольори. Зараз я просто не можу носити ні сірий, ні чорний. Я в них просто не можу дихати! Тут навіть туфлі сонячні! Хочеться яскравих фарб, думок, вчинків! І цікавих яскравих людей! Зараз мій улюблений фуксія і червоний з золотом. Найближчим часом ви це самі побачите", - запевнила вона.

Шанувальники закидали співачку компліментами, а також загальний захват викликали туфлі артистки.