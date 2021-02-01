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Это просто бомба: Наталья Могилевская в маске и с коктейлем устроила праздник прямо в авто

Новина українською → Понедельник 01 февраля 2021 11:29
Это просто бомба: Наталья Могилевская в маске и с коктейлем устроила праздник прямо в авто Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Украинская певица Наталья Могилевская любит стильные стрит-луки. Например, певица опубликовала в Instagram лук в трендовой рубашке-оверсайз и юбкой ниже колен оранжевого цвета.

Этот образ просто взорвал сеть, поклонники певицы назвали ее голливудской звездой.

Также Наталья призналась, как поддерживает себя в форме: певица рассказала, что такое моно-день, эта диета повлияет на весь организм. Что для этого нужно? Есть весь день 2-3 продукта, например - тыкву, орехи или рыбу и салат. Комбинаций может быть много. Подробнее смотрите здесь.

А еще Наталья - человек-праздник! Она умеет сделать шоу даже... из фото в микроблоге. Певица запостила снимок, на котором она сидит с маской на лице, в черных очках и с коктейлем в руках в авто. Стильная шубка, кожаные штаны и лоферы - Могилевская, как обычно, выглядит на все сто.

Это просто бомба: Наталья Могилевская в маске и с коктейлем устроила праздник прямо в авто

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий", - лаконично подписала свой снимок знаменитость.

Фанаты засыпали своего Натусика комплиментами и назвали ее крутой и даже просто-напросто бомбой. А еще поблагодарили певицу за то, что она - один сплошной позитив!

Напомним, что Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время участия в "Танцах со звездами".

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